برعاية بنك الخليج، أقيم السباق الثالث من سلسلة سباقات «بي إنسبايرد» التي يستضيفها نادي انسباير صحارى، وذلك يوم السبت الموافق 2 ديسمبر في منتجع صحارى الكويت للغولف.

وتضمن سباق الركض مسافتين (7.2 كيلومترات و14.4 كيلومتر) واستطاع استقطاب محبي اللياقة البدنية في الكويت، حيث نفدت تذاكر السباق قبل أيام من انطلاق الفعالية. شارك في السباق، الذي نظمته شركة برو فيجن لإدارة الفعاليات الرياضية ثلاثمائة متسابق.

وتم الاعلان عن الفائزين الثلاثة في كل من فئتي الذكور والإناث في سباق مسافة الـ 7.2 كيلومترات، وجاء في المركز الأول أحمد بكري وطيبة النوري لكل من الفئتين على التوالي. أما في سباق مسافة الـ 14.4 كيلومتر فقد تم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل من الفئتين، وجاء في المركز الأول عبدالرحمن الكندري في فئة الذكور وريناتا هوبوفا في فئة الإناث.

وفي معرض تعليقها على هذا السباق وسلسلة سباقات انسباير، قالت السيدة ليلى القطامي، مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج: «نحن فخورون برعايتنا لسلسلة سباقات «بي إنسبايرد» وبمشاركة أعداد كبيرة من عشاق اللياقة البدنية في هذا اليوم. وبالنظر إلى المعدلات المتزايدة للإصابة بمرضي السمنة والسكري في الكويت، فقد سعدنا بهذا الاقبال الكبير من جانب مختلف الفئات للمشاركة في مثل تلك السباقات والفعاليات الرياضية البارزة.

كما سعدنا بالتعاون مع «إنسباير صحارى» خلال الدورة الثانية من سلسلة السباقات والفعاليات الرياضية الفريدة التي تقام ضمنها. وبالنيابة عن بنك الخليج يسرني ان أهنئ الفائزين خلال السباق، ونتطلع إلى الترحيب بمشاركة الجميع في السباق المقبل «سباق الطين» المقرر إقامته في 27 يناير 2018»، وتشكل التوعية بالصحة واللياقة البدنية عنصرا أساسيا في استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها بنك الخليج.