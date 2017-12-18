يعقوب العوضي

تشهد صالة الشهيد 3 مواجهات مساء اليوم في اليوم الأول من الجولة العاشرة من دوري دمج اليد، حيث يلتقي كاظمة (١٧ نقطة) مع القرين (١٢ نقطة)، بينما يتواجه العربي (٧ نقاط) مع السالمية (١٨ نقطة) ويلعب الكويت (١٦ نقطة) مع النصر (٣ نقاط).

المواجهة الأولى غاية في الأهمية للقرين الذي يبحث عن تضميد جراحه واستمرار المنافسة على احدى بطاقات التأهل الى الدوري الممتاز بينما كاظمة يرمي الى الوصول الى الممتاز متصدرا الترتيب العام للدمج بهدف الفوز بنقاط الأسبقية الثلاث التي تمنح لصاحب المركز الأول.

ويملك عباس طه مدرب القرين عدة اسماء بارزة منها عبدالعزيز نجيب ويوسف حيدر وعبدالله السنافي وباقر الوزان بالإضافة الى ميثم دشتي، ويعول رابح غربي مدرب كاظمة على يوسف الحداد وفيصل واصل وإسماعيل الخزعل وأحمد القطان وحارس المرمى علي الموسوي.

الأخضر والسماوي

متصدرا الترتيب العام يدخل السالمية مواجهته الصعب واختباره الحقيقي امام العربي ويتطلع لمواصلة الانتصارات مدرب الفريق خالد الملا ويعينه على اهدافه مهدي القلاف صانع الألعاب الى جانب عبدالرحمن سند ومحمود علي ناهيك عن حراس المرمى علي صفر وعبدالله جرخي.

العربي لا غنى له عن الفوز إذا ما اراد الحفاظ على آماله الطفيفة بالتأهل فكتيبة المدرب بورت ماجيك قد تعود للهبوط الى دوري الدرجة الاولى في حال التفريط في المزيد من النقاط، ولدى العربي عدة عناصر فعاله لتحقيق الفوز مثل سلمان الشمالي، حسين الصايغ، عبدالعزيز المطوع، عبدالله مصطفى، وتعتبر المواجهة من اهم مباريات الفريقين وأصعبها.