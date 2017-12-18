اختتمت منافسات بطولة الراحل الشيخ فهد السالم للرماية بتتويج الفائزين والفائزات بمسابقاتها والتي شملت عددا من مسابقات الرماية الأولمبية وهي السكيت والتراب والدبل تراب وأسلحة المسدس والبندقية والقوس والسهم لفئات الرجال والسيدات والناشئين.

وحضر حفل الختام الذي اقيم على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية الشيخ محمد فهد سعد العبدالله ورئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي وأمين السر العام للنادي عبيد العصيمي وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ومسؤولي النادي.

وقال العتيبي في تصريح للصحافيين عقب حفل الختام ان هذه البطولة تعد من أهم البطولات التي يتشرف النادي بتنظيمها سنويا مشيرا الى ان نسخة هذا العام تميزت بمشاركة نخبة من الرماة والراميات من أصحاب المستويات الكبيرة من الكويت والإمارات وقطر «ما أسهم بظهور منافساتها بشكل قوي».

وأسفرت منافسات البطولة التي واستمرت لمدة ثلاثة أيام عن احراز الرامي منصور الرشيدي من رماة النادي الكويتي للرماية بلقب مسابقة رماية (السكيت) فيما فاز الرامي خالد الكعبي من رماة الاتحاد الاماراتي للرماية بالمركز الأول في مسابقة رماية (التراب).

وحصل الرامي سعد المطيري من رماة النادي على لقب مسابقة رماية (الدبل تراب) بينما نال الرامي عبدالله الحربي من رماة النادي ايضا المركز الاول في مسابقة رماية (البندقية) بينما حقق الرامي سعد العجمي من رماة الحرس الوطني المركز الاول في مسابقة رماية (المسدس)

وفاز الرامي خالد عبدالسلام من الحرس الوطني بمسابقة رماية (البندقية 50 مترا راقدا) فيما ذهب لقب مسابقة رماية (البندقية 50 مترا ثلاثة اوضاع) للرامي محمد عادل من رماة النادي بينما فاز الرامي حسن الملا من الحرس الوطني في مسابقة رماية (المسدس 50 مترا).

وفي المسابقات الخاصة برماية القوس والسهم، فشهدت فوز الرامي عبدالله مال الله بمسابقة (المركب) فيما فاز الرامي عبدالله طه بمسابقة (الأولمبي) بينما حاز الرامي الواعد محمد سليمان بنفس المسابقة في فئة الناشئين وكلهم من رماة النادي.

وفي منافسات السيدات تمكنت الرامية ايمان الشماع من النادي للرماية من إحراز لقب مسابقة رماية (السكيت) في حين توجت الرامية شهد الحوال من نادي الرماية ايضا بلقب مسابقة رماية (التراب).

وحققت الرامية أميرة المرضي من نادي الرماية لقب منافسات رماية (المسدس) في حين احرزت الرامية هبة الرزوقي من النادي لقب مسابقة رماية (البندقية).