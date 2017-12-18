مبارك الخالدي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس «خليجي 23» عن عزمها فتح ابواب ستاد جابر وستاد نادي الكويت لحضور مباريات البطولة أمام الجماهير من الجنسين بالمجان، كما سيجري توزيع التذاكر المجانية على الجمهور المتواجد في المدرجات لإجراء عملية السحب على العديد من الجوائز القيمة اثناء إقامة المباريات في المجموعتين. يأتي هذا القرار تحفيزا للجماهير الكويتية والجاليات العربية لحضور مباريات الدورة ومؤازرة المنتخبات. الجدير بالذكر ان اللجنة العليا اتخذت الإجراءات الكفيلة بحسن تنظيم وإدارة دخول وخروج الجماهير عبر مجاميع شبابية تقدم يد العون والمساندة عند الحاجة.