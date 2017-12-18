يحيى حميدان

غادر البلاد في الخامسة من مساء امس وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم متوجها الى العاصمة البحرينية المنامة وذلك لخوض مباراة تجريبية أمام «الأحمر» هناك ضمن استعدادات المنتخبين لـ «خليجي 23» التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 5 يناير.

وترأس الوفد المغادر عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ونائب رئيس اللجنة الفنية أحمد عجب، وضم الى جانبه الجهاز الاداري، وكذلك طاقم المدربين بقيادة المدرب الصربي بوريس بونياك.

ويضم الوفد ٢٧ لاعبا، وهم: فيصل العنزي، غازي القهيدي، فهد مرزوق، خالد الرشيدي (السالمية)، سليمان عبدالغفور، علي مقصيد (العربي)، بدر المطوع، رضا هاني، احمد الظفيري، ضاري سعيد، خالد القحطاني، خالد ابراهيم (القادسية)، مشاري العازمي (كاظمة)، يعقوب الطراروة، عبدالله البريكي، سامي الصانع، حسين حاكم، فهد حمود، حميد القلاف، مصعب الكندري، فهد العنزي (الكويت)، فيصل عجب (التضامن)، فيصل زايد، محمد سعد، حمود ملفي (الجهراء)، وسلطان العنزي (الوكرة القطري)، وفهد الأنصاري (اتحاد جدة السعودي).

وستكون مشاركة الأنصاري في مباراة اليوم معلقة إلى حين وصول كتاب رسمي من جانب ناديه السعودي لمنحه الضوء الأخضر للانضمام إلى «الأزرق» في البطولة الخليجية أو رفضه ذلك.

ويبدو أن الاتفاق السعودي في طريقه الى رفض مشاركة فهد الهاجري مع «الأزرق» بسبب تمسك ادارة النادي والمدرب به خلال الفترة الحالية نظرا لعدم توقف مباريات الدوري المحلي.

ومنحت ادارة «الازرق» راحة عن التدريبات صباح أمس، على أن يكون قد خاض المنتخب حصة تدريبية خفيفة عقب الوصول الى المنامة.