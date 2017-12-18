تزامنا مع العرس الكروي الذي ينتظره الشعب الكويتي بكافة أطيافه، أطلقت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، مسابقة شجع الأزرق مع VIVA، وذلك دعما للمنتخب الكويتي لكرة القدم في استحقاقه القادم في بطولة كأس الخليج في نسختها الـ 23 التي تقام على أرض الكويت، والتي تمنح المتسابقين فرصة لربح واحد من 100 جهاز ذكي. وللمشاركة في هذه المسابقة، يجب على كل متسابق أن يتابع حساب VIVA الرسمي على انستغرام @vivatelecom، وكتابة تعليق تشجيعي للأزرق تحت بوست المسابقة ومنشن لشخص واحد على الأقل، لتحتسب له فرصة واحدة لدخول السحب في 7 يناير 2018 والفوز بإحدى الجوائز القيمة. آخر موعد لاحتساب المشاركات تاريخ 5 يناير 2018. وتعليقا على هذه المسابقة، قال م.سلمان بن عبدالعزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية VIVA: «بصفتنا راعيا رسميا للدوري الكويتي ولمنتخب الكويت لكرة القدم، أطلقنا هذه المسابقة التفاعلية دعما للأزرق في كأس خليجي 23، الذي هو بحاجة لكل دعم ومؤازرة سواء من الشركات أو الأفراد، لتحقيق إنجاز رياضي يدخل البهجة والسرور في قلوب الكويتيين».

وقد تخطت المشاركات حاجز الـ 10 آلاف مشاركة مما يشير إلى التفاعل الكبير الذي حققته هذه المسابقة. ولمعرفة المزيد حول مسابقة شجع الأزرق مع VIVA، يستطيع العملاء زيارة أحد فروع الشركة البالغ عددها 70 فرعا أو زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.viva.com.kw أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 102 للحصول على المساعدة على مدار الساعة.