اعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري الاتفاق مع العراق على تشكيل فريق فني مشترك لدراسة الربط الكهربائي التزامني بين شبكتي العراق ومنظومة الربط الخليجي.



واوضح بوشهري في بيان صحفي ان اجتماعا عقد اليوم الاحد مع وكيل وزارة الكهرباء العراقية عادل الدليمي تم خلاله الاتفاق على تشكيل فريق فني مشترك لدراسة الربط الكهربائي التزامني على ان يتم مناقشة نتائج الدراسة في اجتماعات قادمة بالاضافة الى دراسة إمكانية الربط بين الشبكتين.



ولفت الى ان أهم وأبرز الانجازات التي حققتها منظومة الربط الخليجي منذ تأسيسها المحافظة على استقرار شبكات كهرباء الدول الأعضاء مبينا أن الربط مع العراق يمهد للربط مع تركيا ولاحقا مع اوروبا و"هذا ما تطمح اليه هيئة الربط الخليجي من عملية الربط بين دول الخليج ودول الجوار".



حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أحمد الابراهيم والوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية المهندس جاسم النوري.



وجاء مشروع الربط الكهربائي بين دول التعاون تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لدول المجلس بدورته الـ 16 التي عقدت في مسقط عام 1995 بالموافقة على الربط الكهربائي بين دول المجلس وتم تأسيس الهيئة عام 2001 للقيام بإنشاء المشروع وتشغيله وصيانته.