تنطلق في الساعة 3:00 عصر اليوم منافسات الاجتماع السابع لسباقات السرعة بنادي الصيد والفروسية للموسم الحالي بمشاركة 47 جوادا على 5 أشواط.

وتتجه الأنظار الى الشوط الخامس لجياد مختلط كلاس 2 على مسافة 1400 متر (7 أثمان) على كأس وزير الاعلام محمد ناصر الجبري، بمشاركة 7 رؤوس وهي: «هلا حمودي» و«محرز» للدعية، و«طراق» للنشاما، و«زبون الحرد» للملا، و«عين فهد» للأبرق، «شلاع» للمريخي، و«مفراس» لبندر السيحان.

كما تتنافس 9 جياد من المختلط للخيل العربية الأصيلة (نتاج محلي- دماء مصرية) في الشوط الرابع على مسافة 1600 متر (ميل)، على كأس مركز الجواد العربي (بيت العرب)، و6 في الشوط الثالث لجياد مختلط كلاس 4 على مسافة 1200 متر (6 أثمان)، و12 في الشوط الثاني لجياد مختلط كلاس 4 على مسافة 1400 متر (7 أثمان) بمشاركة جياد من اسطبلات الدعية والنشاما والنصف والملا والعصيمي والمريخي ودسمان والسرور والسيحان.

وفي الشوط الرابع على مسافة 2200 متر (فرة) مختلط كلاس 3 يتنافس 13 جوادا بمشاركة اسطبلات الدعية والنشاما والغريبان والأبرق والعصيمي والمريخي وأبناء نايف الدبوس.

ووجه مدير عام السباق بنادي الصيد والفروسية الشيخ عبدالله السلمان الشكر الى وزير الاعلام محمد الجبري، ومركز الجواد العربي «بيت العرب»، على رعايتها للسباق عبر الشوطين الرابع والخامس.

بدوره، أوضح رئيس مجلس الأمناء في مركز الجواد العربي علاء حمد الرومي أن «بيت العرب» التابع الى الديوان الأميري دائما ما يعمل على تشجيع الملاك الكويتيين، والانتاج المحلي، موضحا أن الانتاج المحلي وصل الموسم الحالي الى 1000 رأس.