مبارك الخالدي
ترأس مدير عام الهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح صباح امس اجتماعا لفريق عمل ستاد جابر، وناقش معهم خطة العمل لحفل الافتتاح لبطولة «خليجي 23» المتضمنة «اوبريت» غنائيا وعرضا للألعاب النارية بإشراف فريق فرنسي.
كما اطلع فليطح على الاستعدادات الخاصة باستقبال كبار الضيوف والشخصيات والجماهير، فضلا عن الخدمات المقدمة للاعبين والإداريين.
ووجه فليطح الجهات المعنية ذات الصلة بتوفير كافة المستلزمات والدعم اللوجيستي لإنجاح حفل الافتتاح والتنظيم الخاص بإدارة المباريات.
الجدير بالذكر ان فريق عمل ستاد جابر يواصل بذل اقصى الجهود ودون انقطاع برئاسة مدير الستاد خالد بوناشي وفريقه لضمان نجاح حفل الافتتاح.