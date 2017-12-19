عبدالعزيز جاسم

اكتملت قائمة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم المكونة من 28 لاعبا، وذلك بعد انضمام مدافع الاتفاق السعودي فهد الهاجري لصفوف الأزرق في البحرين أمس وسبقه بيوم لاعب وسط الاتحاد السعودي فهد الأنصاري، ومن المقرر أن يعود الأزرق في الـ 12 من ظهر اليوم بعد خوضه مواجهة البحرين الودية أمس، حيث سيعود الوفد إلى مكان إقامته في فندق الجميرا استعدادا لخوضه المباراة الافتتاحية أمام السعودية في انطلاق خليجي 23 يوم الجمعة المقبل.

ومن المتوقع ان يقوم المدرب الصربي بوريس بونياك باستبعاد 5 لاعبين مساء اليوم أو على أبعد تقدير صباح الغد، حيث تنص لائحة البطولة على إدراج لائحة تضم 23 لاعبا فقط قبل انطلاق المباراة الأولى بـ 48 ساعة الأمر الذي يعني ان استبعاد 5 لاعبين أمر حتمي وفق لائحة البطولة.

إلى ذلك تعافى فهد العنزي من الشد الذي أصابه، كما أن المدافع خالد محمد إبراهيم خاض تدريبا انفراديا من أجل الاطمئنان على إصابته.

وكان سفير الكويت في البحرين الشيخ عزام الصباح قد اطمأن على تجهيزات الأزرق في البحرين وزار الوفد في التدريبات وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء.