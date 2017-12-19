تصل اليوم بعثة المنتخب العماني لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الخليج الـ 23 المقرر انطلاقها في الـ 22 من الشهر الجاري.

وأعلن الاتحاد العماني في بيان أن البعثة العمانية تتكون من رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سالم الوهيبي، إضافة إلى عدد من المسؤولين والطاقم الفني واللاعبين.

وأضاف أن قائمة لاعبي المنتخب العماني تضم كلا من احمد الروحي وفهمي دوربين وعبدالله بن نوح وسعيد الرزيقي وباسل الرواحي وعلي النحار وسليمان البريكي ومحسن الخالدي وفائز الرشيدي وياسين الشيادي ومحمود المشيفري ومحمد المسلمي وعلي البوسعيدي وحارب السعدي وخالد الهاجري وعبدالعزيز المقبالي وسعود الفارسي وسامي الحسني.

كما تضم جميل اليحمدي وعلي الجابري ومحمد الرواحي وسعيد المخيني ونادر بشير وأحمد المحيري ورائد إبراهيم.

ويجري الاتحاد العماني اتصالات مع نادي الهلال السعودي لمعرفة اذا ما كان سيسمح لحامي عرين الأحمر العماني علي الحبسي بالمشاركة في البطولة الخليجية.

وشارك المنتخب العماني 20 مرة في منافسات كأس الخليج وتوج بطلا للخليج في النسخة الـ 19 للبطولة وتأهل خمس مرات للمربع الذهبي في السنوات الأخيرة.

كما يصل وفدا العراق والامارات اليوم ايضا.