أكد رئيس اتحاد الكرة الشيخ احمد اليوسف ان اللجنة العليا المكلفة بالاشراف على تنظيم بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) تعمل بكامل طاقتها لضمان نجاح هذا التجمع الخليجي الذي يحظى بدعم اميري سام.

وقال الشيخ أحمد اليوسف في لقاء مع تلفزيون الكويت ان اللجنة التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح وتضم في عضويتها وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان وقياديين في وزارات الدولة والديوان الاميري ومجلس الوزراء والاتحاد في اجتماعات مستمرة ودائمة لتذليل اي صعوبات تواجه عمل اللجان العاملة.

وأضاف ان وجود الوزيرين الصالح والروضان في اللجنة شكل دعما كبيرا للاتحاد وسهل عمل اللجان العاملة «مما سيؤدي الى نجاح البطولة تنظيميا واداريا» مشيدا بحرص جميع الرياضيين في الاتحاد والاندية وكذلك مؤسسات الدولة والمؤسسات الاهلية على خروج البطولة بأبهى صورة.

وأوضح انه بمجرد ابلاغ الاتحاد بالرغبة الاميرية السامية في استضافة الكويت للبطولة التي تشهد مشاركة جميع دول مجلس التعاون الى جانب العراق واليمن وفي موعدها المحدد سلفا «جاءت موافقات جميع الدول خلال يومين».

وأشار الى ان التحضيرات لاستضافة هذا المحفل الرياضي بدأت فورا «رغم ضيق الوقت الذي شكل تحديا لجميع أعضاء اللجنة» مؤكدا ان جميع الامور سارت بشكل جيد بفضل تضافر الجهود من الجميع.

وحول استعدادات المنتخب الوطني أكد ان «الازرق سيسعى لتقديم افضل مستوى له لاسعاد الجماهير الكويتية التي حرمت من متابعة فريقها لاكثر من عامين».

وثمن الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء لتدريبات المنتخب الوطني «التي شكلت دافعا كبيرا للاعبين وستسهم في ارتفاع معنوياتهم قبل خوضهم غمار البطولة».

تغطية مميزة

وفيما يتعلق بالتغطية الإعلامية للبطولة اكد انها ستكون مميزة من قبل الناقل الرسمي للبطولة وهو تلفزيون الكويت ممثلا بالقناة الثالثة الرياضية موضحا ان «اكثر من 20 قناة تلفزيونية وأكثر من 3000 إعلامي وصحافي سيتواجدون لتغطية أحداث البطولة».

وحول حفل تدشين البطولة التي ستقام على (استاد جابر الدولي) والمباراة الافتتاحية التي تجمع المنتخبين الكويتي ونظيره السعودي أكد اليوسف انه «سيكون مميزا» داعيا الجماهير إلى حضور فعاليات البطولة التي سيكون حضور مباراياتها مجانا.