أحمد السلامي

أعلن رئيس مركز أحمد الشحومي الثقافي الرياضي مهنا المصيليت عن إطلاق حملة بعنوان «شجع الأزرق معانا» بتوفيره حافلتين لنقل الجمهور من منطقة سلوى إلى ستاد جابر الأحمد الدولي لمؤازرة المنتخب في مباراته الافتتاحية مع نظيره السعودي.

وقال: الحافلتان ستنطلقان من أمام ديوان الشحومي بمنطقة سلوى وسنقوم بتوفير الأعلام و«قميص الأزرق» لكل الركاب المشاركين معنا كما سيتم توفير وجبات عشاء للجمهور وذلك من منطلق دعم ومؤازرة المنتخب.

ودعا المصيليت الجماهير الراغبة في المشاركة التسجيل عبر الاتصال على الرقم 90943311 وذلك لضمان تنظيم خطة العمل التي يشرف عليها عدد من العاملين في المركز.