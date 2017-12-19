بقلم: حسين الشطي

عجيب رابط الشغف ذاك الذي يجمع بين منتخب الكويت وكأس الخليج الذي لا يكاد يذكر في أي مجلس خليجي إلا وكان الأزرق عطره وفاكهة حديثه، كيف لا وهو زعيمها الذي اختلف المحللون والرياضيون في تحديد هوية المنتخب الذي يمكن أن يجاري الأزرق حتى نطلق على تلك المباراة ديربي الكرة الخليجية، هل هو العراق أم السعودية أم الإمارات ولكن تبقى الحقيقة وهي أن الأزرق هو الطرف الثابت بالمعادلة ويترك خانة المتغيرات للمداورة بين بقية الفرق.

اعتاد الأزرق دخول هذه الدورة محملا بمجموعة من التحديات ليس المجال هنا لاستعراضها خاصة تلك التي كان مسرح أحداثها في خليجي المنامة 1986 بل من المجحف مقارنة تلك الأحداث بما يمر به منتخبنا اليوم، ومع ذلك فلا أجد لتكرار المبررات المتداولة اليوم أي داع، كلنا يعرف أن الاتحاد يسابق الزمن ويتنقل بين أروقة التحديات سواء من ناحية تنظيم البطولة أو اعداد منتخب لم يلعب منذ سنتين وغيرها من الصعوبات إلا أن الشعار الذي يجب أن يرفع اليوم «لا للمبررات»، ارتضينا المشاركة بالبطولة بل وتطلعنا إلى ما هو أصعب من ذلك وهو تنظيمها، وكعادتنا لا نحتك بالمصاعب حتى تحتك بنا تلك المصاعب، والجميع يعلم بالظروف الداخلية كأزمة الإيقاف والخارجية كالظروف الإقليمية المحيطة بنا، إلا أن الإيمان بالمواجهة وخوض التحدي كان ولا يزال وسيبقى ديدن الكويت.

أن تكون صفا واحدا خلف الأزرق لا يعني ألا تقدم على نقد وتقويم المنتخب، بمعنى عرض المشكلة إن وجدت ومعرفة أسبابها وتقديم الحلول لها ولا يكون ذلك بعد كأس الخليج فقط بل قبل وأثناء وبعد الدورة، ولم يكن النقد يوما حجر عثرة في تقدم المنتخب إذا ما طرح بشكل ايجابي مراعيا الظروف وحسن القصد، وهنا أوجه رسالة خاصة جدا للاعبي المنتخب الكويتي، من أراد أن يلعب دون ضغوط اعلامية ونفسية فليبحث له عن منتخب آخر، كأس الخليج هي دورة اعلامية بامتياز والضغوط جزء من المتعة فيها ودائما ما يكون المنتخب الكويتي تحت بقعة الضوء ومرمى السهام لثقل حجمه ومكانته، واللاعب ان لم يستثمر في نفسه بالتعامل مع الضغوط اليوم كيف يتطلع للمشاركة في البطولات القارية والأولمبية والعالمية!

ختاما.. الجماهير الكويتية تدرك حجم المهمة وتعلم في داخلها أن المنتخب غير مطالب بالنتائج بقدر ما هو مطالب بتقديم مستوى يحافظ فيه على هيبة الأزرق، أما الرهان اليوم فهو على «الروح» ذلك السلاح الذي دائما ما يستخدمه لاعبو المنتخب في أرض الميدان لتعويض بعض النقص الفني إن وجد، وما أحوج اللاعبين إلى التنفيس والغضب الايجابي الذي يعكس حال من لم تطأ قدمه الميادين الدولية منذ عامين عجاف.