أكد رئيس اللجنة الاعلامية للبطولة سطام السهلي أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لتجهيز جميع المراكز الاعلامية المخصصة لتغطية منافسات البطولة وخدمة الزملاء الاعلاميين على النحو المطلوب.

وكشف السهلي عن تلقي اللجنة لأكثر من 2411 طلب تسجيل للاعلاميين من جميع الدول لتغطية البطولة وهو ما يلقى تقاعلا من قبل اللجنة المنظمة العليا واللجنة الاعلامية لتسهيل الاجراءات واصدار الهويات الخاصة بهم قبل انطلاقة البطولة مساء الجمعة المقبل.

واضاف السهلي ان اللجنة انتهت من اعداد وتجهيز المركز الاعلامي الرئيسي بفندق الشيراتون والذي سيتم تخصيصه للوفود الاعلامية المتواجدة لتغطية الحدث على ان يتم افتتاحه بشكل رسمي الأربعاء المقبل. واشار الى ان العمل يبقى متواصلا من اللجنة لتجهيز المراكز الأخرى التي يتم الانتهاء منها في الفترة الحالية وهي في الملعبين الرسميين المخصصين لاستضافة المباريات وهما ستاد جابر الدولي وستاد نادي الكويت.