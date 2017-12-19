أكد الباحث حسين البلوشي عن جاهزية متحفه لكرة القدم الخاص لاستقبال وفود دورة خليجي 23 التي ستنطلق في الكويت يوم الجمعة الجاري وأشار البلوشي إلى أن متحفه الخاص سيكون واحدا من الأماكن الأكثر أهمية بالنسبة لعالم كرة القدم وهو يعتبر كمقر «فيفا المصغر».

وقال البلوشي سيكون المتحف مكانا رائعا يمكن للرياضيين والإعلاميين أن يستمتعوا بما سيشاهدون من مقتنيات عديدة لنجوم الكرة الخليجية والعربية ومكتبة كبيرة تضم كل الكتب عن تاريخ كرة القدم، كما سيمكن للزملاء الإعلاميين الحصول على المواد والمحتويات التي من شأنها مساعدتهم في الاطلاع على تاريخ دورات كأس الخليج العربي.

ولفت البلوشي الى ان المتحف يضم أقساما كثيرة وهي الاتحادات القارية إلى جانب مقتنياتها وكؤوسها ومعظم الكتب المتعلقة بنشاط الكرة في القارة كما يضم قسما للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد العربي أيضا.

ويحتوي المتحف على العديد من المقتنيات الكروية التي تتعلق بالبطولات الخليجية والعربية والعالمية.