أحمد السلامي

وجه النائب السابق المحامي أحمد الشحومي رسالة إلى أسرة كرة اليد دعا فيها للمشاركة بفعالية من أجل رفع الإيقاف عن اللعبة لتمكين فرقنا ومنتخباتنا الوطنية من المشاركة دوليا، خاصة أن اللعبة تضم عددا كبيرا من النجوم كل في مجاله ويحتاجون إلى العودة للمنظومة الدولية لتحقيق طموحاتهم. وقال: كما فرحنا برفع الإيقاف عن كرة القدم من حقنا أن نسعى لذات الفرحة في كرة اليد، ولهذا وجب علي أن أبلغكم بأن المخلصين لكرة اليد يبذلون قصارى جهدهم في سبيل إيجاد حل لهذه المشكلة في القريب العاجل.

وأضاف: لأنكم جزء مهم من اللعبة فإني أطلب منكم تقديم مصلحة الكويت على أي مصالح أو خلافات أخرى، فهذا الوطن يستحق منا التضحية وأن نفديه بأرواحنا وأموالنا وأولادنا.