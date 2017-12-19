مبارك الخالدي

قال عضو مجلس إدارة نادي الكويت معن الرشيد انه يتمنى ان يكون مؤتمر تقريب وجهات النظر الذي دعا اليه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان «فأل خير» على الرياضة.

وكان الروضان قد كلف الرشيد بتنظيم مؤتمر رياضي يدعو فيه الى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء وبحث الاوضاع الرياضية بشكل عام. وأضاف الرشيد: لن استغني عن النصيحة، وأتمنى المشاركة من الجميع ومن كل الأطراف لمصلحة الرياضة والرياضيين.

وزاد: كل الشكر والتقدير للوزير الروضان على تكليفي بهذه المهمة وارجو ان ننجح من أجل الكويت وشبابها ورياضتها، فالكويت تستحق الأفضل.

وكان الروضان قد كلف الرشيد بالمهمة الوطنية على هامش حفل التكريم الذي اقيم بديوان «رواد الكويت» في العديلية للوزير ومدير عام الهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح.