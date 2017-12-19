يعقوب العوضي

يستضيف الكويت (٤ نقاط) القادسية (نفس الرصيد) مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة كما يحل العربي (نقطتين) ضيفا على كاظمة (٤ نقاط) بينما يستضيف اليرموك (نقطتين) التضامن (نقطتين).

ويتطلع الكويت في المواجهة الاولى الى مواصلة الحفاظ على سجله الناصع والخالي من الهزائم، حيث يطمح حامل اللقب بتكرار انجاز الموسم الماضي عبر حصد القاب الموسم الحالي.

ويعتبر القادسية احد ابرز الصعوبات التي يواجهها لما يتمتع به الأصفر من امكانيات على مختلف الأصعدة.

ويأمل مدرب القادسية محمد كعبار بالظفر بنقطتي المواجهة الا ان مدرب الكويت خالد بلعيد لن يتهاون في مواصلة الإنجاز.