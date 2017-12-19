استقبل د.حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة بطل الراليات سالم الظفيرى بعد احرازه انجازا غير مسبوق بتحقيق لقب بطولة الامارات للراليات 2017.

وأشاد فليطح بالإنجاز الذي حققه البطل وقال: ان هذا الانجاز ليس بغريب على ابطال نادى باسل الصباح وأبطال رياضة المحركات الكويتية الذين نجحوا في تقديم الرياضة الكويتية بصورة مشرفة وتحقيق الانجاز في مختلف المحافل الاقليمية والدولية

وأكد حرص الهيئة العامة للرياضة علي دعم هذه الانجازات في مختلف الألعاب الجماعية والفردية وتوفير جميع الامكانات للأبطال لمواصلة مسيرة انجازاتهم ورفع اسم الكويت عاليا خفاقا في مختلف المحافل الرياضية.

من جانبه، أعرب الظفيري عن شكره للمدير العام، مشيدا بدعم الهيئة ونادى باسل الصباح، معربا، عن سعادته بتحقيق لقب بطولة رالي الامارات، مشيرا الى انه تمكن من حسم اللقب بعد ثلاث جولات من البطولة رغم المنافسة القوية من بطل الامارات والأبطال العرب والأجانب الذين شاركوا في جولات البطولة

كما استقبلت مدير إدارة الأندية الرياضية سعاد حاكم البطل الظفيري وهنأته بالإنجاز الذي حققه متمنية له وللرياضيين التوفيق والتألق لتحقيق المزيد من الانجازات.