حققت لاعبة المنتخب الوطني للشراع أمينة عبدالله شاه كأس المركز الأول لفئة الليزر 4.7 للفتيات، فيما حققت زميلتها في المنتخب سعاد خالد العساف كأس المركز الثاني، في بطولة البارح الدولية بنسختها الرابعة والعشرين للقوارب الشراعية، التي نظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية برعاية وحضور رئيس الاتحاد البحريني والعربي للشراع الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، وبمشاركة منتخبات: الكويت والإمارات ومصر وباكستان والبحرين البلد المضيف.

وقد شارك المنتخب بوفد ترأسه أمين السر العام ورئيس لجنة الشراع والتجديف في النادي البحري الرياضي خالد الفودري وضم مشرف عام اللجنة وعضو مجلس الإدارة أحمد الفيلكاوي مديرا للمنتخب، والمدرب التونسي زين العابدين، إلى جانب سبعة لاعبين هم يعقوب شاه، وعبدالله الفيلكاوي، ويوسف العبكل، وعبدالله جمال، وأمينة شاه، وسعاد العساف وسارة العساف.

وفي تصريح له عقب انتهاء لبطولة، اشاد الفودري بالنتائج المتميزة للمنتخب، وبما تم تحقيقه من قبل اللاعبتين أمينة شاه وسعاد العساف، مشيرا الى أنه وبالرغم من فترة الاستعدادات القصيرة للمنتخب بسبب فترة الاختبارات الدراسية والاستعدادات لها، إلا أنه استطاع أن يكون له حضوره القوي والمشرف، وهذا يؤكد ما تتمتع به رياضة الشراع الكويتية من تميز ومن تطور متواصل، مشيدا في الوقت نفسه بجهود الجهازين الإداري والتدريبي للمنتخب، وبالدعم الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة، كما أعرب عن تقديره للتنظيم المتميز للبطولة وحسن الاستقبال والضيافة من قبل الأشقاء في الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، وما حظت به من مشاركة واسعة ومنافسات ساخنة.