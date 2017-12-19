يعقوب العوضي

تشهد صالة الشهيد فهد الأحمد في مقر اتحاد اليد بالدعية، مواجهتين ضمن منافسات اليوم الثاني من الجولة العاشرة من دوري دمج اليد، فيلتقي الساحل (نقطة واحدة) التضامن بلا رصيد بينما يتواجه في المباراة الثانية اليرموك (نقطتان) مع الجهراء

(٤ نقاط). ومرورا على حظوظ المتبارين الاربعة فقد الساحل والتضامن فرصتهما للوصول الى الدوري الممتاز رسميا وتعتبر المباراة بمثابة استعداد لدوري الدرجة الاولى وكأس الاتحاد، ولا يختلف الوضع بالنسبة للجهراء مع اليرموك اذ تبخرت آمال الفريقان بالتأهل الى الممتاز مبكرا.

ومدعاة لمراجعة الاداء الفني للفرق الاربعة نتائجهم فبالكاد نجح الجهراء واليرموك في حصد النقاط بينما يقبع التضامن دون حراك في قعر الترتيب العام فيما اصبح الساحل مركز عبور لبعض الفرق ويتجلى ذلك بمواجهته الاخيرة مع الكويت.

ولما سبق يجب على الاندية الاربعة مراجعة حساباتها والتدقيق في المستوى الفني العام ووضع النقاط على الحروف، ناهيك عن عقد جلسات مصارحة مع الأجهزة الفنية والادارية واللاعبين فالجميع يتحمل النتائج السلبية ولا يمكن القاء اللوم على طرف دون الآخر.