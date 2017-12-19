يحيى حميدان

تمكن الصليبخات من تسجيل انتصار تاريخي عقب تغلبه على العربي 86-82 مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية من درع الاتحاد لكرة السلة.

وقدم الصليبخات مباراة كبيرة، وبالأخص عبر تحركات يحيى كليب وعادل السالم، فيما ادى محمد الحرص جهودا كبيرة في المتابعة تحت السلة.

وفي ذات المجموعة، فاز الجهراء على التضامن 79-41.

وتصدر الفريق الجهراوي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدما على القادسية (6)، والصليبخات والعربي (4)، والتضامن (3).

وضمن المجموعة الاولى، تغلب كاظمة على الشباب 84-62، وفاز النصر على الساحل 85-60.

ويحتل النصر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي خلفه الكويت وكاظمة (6)، واليرموك والشباب (4)، ويقبع الساحل بالمركز السادس والاخير برصيد 3 نقاط.

وتتأهل الفرق الاربعة الاولى من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي، حيث ضمنت فرق الكويت وكاظمة والنصر وصولها للدور التالي من المجموعة الأولي، فيما تبقت بطاقة وحيدة يتنافس عليها اليرموك والشباب.

وحسمت فرق القادسية والجهراء والصليبيخات والعربي مقاعد المجموعة الثانية.

وتقرر ان يقام الدور ربع النهائي عقب الانتهاء من «خليجي 23» للمنتخبات في كرة القدم والتي تقام في البلاد خلال الفترة من 23 الشهر الجاري وحتى 5 يناير المقبل.

الى ذلك، تقام اليوم مباريات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الاولى، حيث يلتقي كاظمة مع اليرموك في الـ 6 مساء، في صالة نادي الساحل، ويعقبه لقاء الكويت مع الشباب.