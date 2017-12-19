انطلقت بطولة اتحاد الاسكواش للمحترفين على ملاعب الاتحاد بجنوب السرة بمشاركة 25 لاعبا من عدة دول. وتمكن لاعبا منتخبنا عبدالله المزين ومحمد المسعود من التأهل الى الدور الرئيسي الذي يضم 16 لاعبا، حيث تمكن المزين من التغلب على لاعب الأزرق علي الرامزي بنتيجة 3-1 بعد مباراة قوية ليلعب المزين مع مواطنه عمر عبداللطيف ويتخطاه بنتيجة 3-0 ليعلن تأهله لدور الاقوياء فيما تمكن لاعب الأزرق محمد المسعود من الفوز على الكويتي بدر المغربي 3-1 ليلعب مع القطري عبدالرحمن المالكي ليتغلب عليه 3-0 ليتأهل الى الدور الرئيسي.

وبذلك انضم المزين والمسعود في الدور الرئيسي الى جانب لاعبي المنتخب عمار التميمي المرشح الثاني في البطولة والمصنف 118 على العالم ويوسف نزار والناشئ احمد المضف وبذلك يكون عدد لاعبي الكويت المتواجدون في الدور الرئيسي خمسة لاعبين.

وسيتقابل المزين مع المضف فيما سيلعب التميمي مع اللاعب المصري احمد حسني ويلتقي محمد المسعود مع البريطاني روبرت دونز المصنف الرابع على البطولة.

يذكر ان القرعة لم تكن منصفة عندما اوقعت يوسف نزار مع الاسباني المرشح الاول للبطولة اكير باجريس والمصنف 66 على العالم.

الى ذلك، يشارك في البطولة لاعبون من اسبانيا وبريطانيا والهند ومصر وباكستان وقطر والامارات الى جانب لاعبي الكويت ومجموع جوائز البطوله 5 آلاف دولار ويحصل اللاعبون المشاركون على نقاط حسب كل مركز يتم تحقيقه تساعد على تحسين التصنيف العالمي حيث ان البطولة معتمدة في الاتحاد الدولي للعبة ويتم ارسال تقارير يومية عن سير البطولة.

يذكر، ان مدير البطولة امين السر العام لاتحاد الاسكواش جراح الرفاعي حضر مباريات البطولة ورئيس مجلس‏ الإدارة بدر الرامزي ونائب الرئيس‏ حامد العمران وأمين الصندوق فهد الشرقاوي إلى جانب مجموعة كبيرة من أسرة الإسكواش المحلية.