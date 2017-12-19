مبارك الخالدي

تعادل منتخبنا الوطني مع منتخب البحرين من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على الستاد الوطني بمدينة المنامة في اطار تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات خليجي 23 المقرر انطلاقها في البلاد الجمعة المقبل والمباراة هي الظهور الأول للأزرق بعد رفع الإيقاف عن مشاركات الكرة الكويتية الخارجية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ودخل الأزرق المباراة بتشكيل مكون من حميد القلاف في حراسة المرمى وفي الدفاع كل من ضاري سعيد وفهد حمود وحسين حاكم وخالد القحطاني وفي الوسط فهد الأنصاري وسلطان العنزي وعلي مقصيد وبدر المطوع وفي المقدمة محمد سعد وفيصل زايد.

وظهر الأنصاري والعنزي بحالة فنية وبدنية مطمئنة رغم لحاقهما بالمنتخب قبل 28 ساعة من انطلاق المباراة وأظهر منتخبنا خلال مجريات الشوط توازنا في الأداء بالشقين الدفاعي والهجومي، وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الأزرق بوريس بونياك عددا من التبديلات بغية الوقوف على الحالة الفنية لجميع اللاعبين حيث أشرك فيصل العنزي بدلا من محمد سعد واحمد الظفيري بدلا من علي مقصيد وعبدالله البريكي بدلا من فهد الأنصاري وسامي الصانع بدلا من ضاري سعيد وفهد العنزي بدلا من فيصل زايد كما شارك الحارس سلمان عبدالغفور بدلا من حميد القلاف، ولم يتمكن اي من المنتخبين من التسجيل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.