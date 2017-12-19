قائمة الـ٢٣ لاعب المشاركين في خليجي ٢٣:
السالمية:
١- خالد الرشيدي
العربي:
١- سليمان عبدالغفور
٢- علي مقصيد
القادسية:
١- بدر المطوع
٢- رضا هاني
٣- احمد الظفيري
٤- ضاري سعيد
٥- خالد القحطاني
٦- خالد محمد ابراهيم
كاظمة
١- مشاري العازمي
الكويت:
١- عبدالله البريكي
٢- سامي الصانع
٣- حسين حاكم
٤- فهد حمود
٥- حميد القلاف
٦-فهد العنزي
التضامن
١- فيصل عجب
الجهراء
١- فيصل زايد
٢- محمد سعد
٣- حمود ملفي
المحترفين
١- فهد الأنصاري ( الاتحاد السعودي)
٢- فهد الهاجري ( الاتفاق السعودي)
٣- سلطان العنزي ( الوكرة القطري)