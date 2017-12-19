«لاشك أن ترامب أضعف قيادة أميركا في العالم» الصحافي هوارد لافرانشي يؤكد أن الرئيس الأميركي فشل في تعهده باستعادة القوة لقيادة أميركا على مستوى العالم، وذلك بسبب قراراته المنفردة، والمناهضة للقانون الدولي مثل قرار اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. الصحافي هوارد لافرانشي يؤكد أن الرئيس الأميركي فشل في تعهده باستعادة القوة لقيادة أميركا على مستوى العالم، وذلك بسبب قراراته المنفردة، والمناهضة للقانون الدولي مثل قرار اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

«تعرضت لضغط شديد لكي أكذب بشأن عمري» ميغان ماركل، خطيبة الأمير البريطاني هاري التي هي الآن في عامها السادس والثلاثين، تعترف بأن وكلاء كبار المخرجين ألحوا عليها بشدة كي لا تكشف أنها تجاوزت الثلاثين عند إجرائها المقابلات الفنية اللازمة قبل دخولها عالم هوليوود. ميغان ماركل، خطيبة الأمير البريطاني هاري التي هي الآن في عامها السادس والثلاثين، تعترف بأن وكلاء كبار المخرجين ألحوا عليها بشدة كي لا تكشف أنها تجاوزت الثلاثين عند إجرائها المقابلات الفنية اللازمة قبل دخولها عالم هوليوود.

«سوف نكون عبيدا للاتحاد الأوروبي إذا لم تكن لدينا القوة للتخلص من قوانينه» بوريس جونسون، وزير خارجية بريطانيا، يزعم أن المملكة المتحدة ستصبح «دولة تابعة» إذا فشلت في التخلي عن قوانين الاتحاد بعد انسحابها منه. بوريس جونسون، وزير خارجية بريطانيا، يزعم أن المملكة المتحدة ستصبح «دولة تابعة» إذا فشلت في التخلي عن قوانين الاتحاد بعد انسحابها منه.

«هل من المعقول أن يكون داستن هوفمان، الذي كانت هوليوود تختاره دوما للقيام بدور الضحية، من هؤلاء المتحرشين؟» تساؤل للصحافة الفنية بعدما ذكرت 5 نساء أن هوفمان تحرش بهن عندما كن صبايا في الخامسة عشرة من أعمارهن. تساؤل للصحافة الفنية بعدما ذكرت 5 نساء أن هوفمان تحرش بهن عندما كن صبايا في الخامسة عشرة من أعمارهن.

«الحقيقة أنها كانت تتشوق كثيرا للعودة في الآونة الأخيرة» كيث أوربان، زوج النجمة الأسترالية نيكول كيدمان، يكشف أنهما عائدان نهائيا إلى أستراليا بعد أن باعا كل ممتلكاتهما في ناشفيل - أميركا. كيث أوربان، زوج النجمة الأسترالية نيكول كيدمان، يكشف أنهما عائدان نهائيا إلى أستراليا بعد أن باعا كل ممتلكاتهما في ناشفيل - أميركا.

ماذا قال هوارد لافرانشي عن رئاسة ترامب لأميركا؟.. وما الضغوط التي تعرضت لها خطيبة الأمير هاري؟.. وكيف علّق وزير خارجية بريطانيا على انسحابها من الاتحاد الأوروبي؟