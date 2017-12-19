اعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، أن مدرب منتخب البلاد للعبة الصربي بوريس بونياك، اعتمد أسماء 23 لاعباً ضمن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 23).

وقال الاتحاد في بيان صحافي، إن القائمة النهائية لمنتخب الكويت في البطولة تضم اللاعبين خالد الرشيدي وسليمان عبدالغفور وعلي مقصيد وبدر المطوع ورضا هاني واحمد الظفيري وضاري سعيد وخالد القحطاني وخالد ابراهيم وسلطان العنزي وفهد الانصاري ومشاري العازمي.

كما تضم ايضا عبدالله البريكي وسامي الصانع وحسين حاكم وفهد حمود وحميد القلاف وفهد العنزي وفهد الهاجري وفيصل عجب وفيصل زايد ومحمد سعد وحمود ملفي.

وذكر البيان ان بونياك استبعد خمسة لاعبين وهم مصعب الكندي وغازي القهيدي وفهد مرزوق ويعقوب الطراروة وفيصل العنزي.

يذكر ان منتخب الكويت يشارك في المجموعة الاولى التي تضم الى جانبه منتخبات السعودية والامارات وعمان وسيلعب مباراته الاولى امام المنتخب السعودي في افتتاح البطولة على استاد (جابر) الدولي يوم الجمعة المقبل.