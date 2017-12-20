حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

قام وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بتفقد العيادات الطبية في ستاد الشيخ جابر الأحمد الدولي وذلك للاطلاع على استعداد الوزارة بجميع طواقمها لدورة كأس الخليج الـ 23 لكرة القدم التي تستضيفها الكويت من 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير المقبل.

واكد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح في تصريح صحافي عقب جولة ميدانية على العيادات الطبية ان وزارة الصحة جاهزة للحدث الخليجي المهم (كأس الخليج الـ ٢٣ لكرة القدم) وان وزارة الصحة ستقوم بتغطية الحدث بأفضل وأحدث الإمكانيات الطبية المتوافرة لدى الوزارة مبينا أن ادارة الطوارئ الطبية قد جهزت 7 عيادات طبية في ستاد جابر بالإضافة إلى 7 سيارات إسعاف و4 سيارات غولف و4 دراجات نارية (بقي) بالإضافة إلى الإسعاف الجوي.

وقال إن الوزارة أيضا جهزت ملعب نادي الكويت الرياضي الذي ستقام عليه مباريات البطولة وملاعب تدريب المنتخبات المشاركة بسيارات الإسعاف كما قامت الوزارة بتجهيز اربع عيادات طبية في مقار إقامة الوفود والمركز الإعلامي والعيادات الميدانية بأحدث المعدات الطبية وسيارات الإسعاف بالإضافة إلى الفريق الطبي العلاجي والفريق الوقائي والفريق الغذائي لسلامة الأغدية.

وأضاف أن المستشفيات التي ستكون معنية بتغطية الحدث في حالة الطوارئ واستقبال الحالات هي مستشفى الفروانية ومستشفى الأميري بالإضافة إلى مستشفى الرازي ومستشفى الجهراء وذلك ضمن خطة الطوارئ.

وأشاد د. باسل الصباح بجهود العاملين من إدارة الطوارئ الطبية لإنجاح الحدث الخليجي المهم والغالي على أبناء الخليج.

واختتم بتوجيه الشكر العميق إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لمساهمتهم الكبيرة في إنجاح هذه البطولة.