أعلن مدير قرية صباح الأحمد التراثية سيف الشلاحي أن القرية ستواكب بطولة كأس الخليج العربية الـ 23 لكرة القدم التي تقام في الكويت خلال الفترة من 22 الجاري إلى 5 يناير المقبل، حيث ستوضع في القرية شاشة عملاقة لنقل منافسات البطولة لكي يتمكن روادها من متابعة المباريات عبر بث مباشر.

وأشار الشلاحي في تصريح صحافي أن ذلك جاء بتوجيهات من المشرف العام على القرية المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار، والذي حرص على ذلك بهدف مواكبة هذه البطولة الغالية في نفوس أهل الخليج وكونها تقام في الكويت، إضافة إلى استقطاب جمهور ومحبي المنتخب الوطني «الأزرق» لتشجيعه ومؤازرته، مع استقطاب الجمهور الخليجي لمتابعة مباريات البطولة التي تخلق روح المنافسة بين الرياضيين، وتساهم في الألفة والتواصل بينهم.

وكشف عن تدشين القرية استراحات جديدة لرواد القرية عبر تصاميم تراثية بروح عصرية بمحاذاة فندق الموروث الشعبي، والتي تتم وفق حجز مسبق من الرواد بالتنسيق مع إدارة الفندق، والذي يستقبل الرواد مع وجود الاستراحات من الخيم والمواقع التراثية في القرية، لافتا إلى الحرص على توفير جميع سبل الراحة والترفيه لزوار القرية من المواطنين والمقيمين وأبناء مجلس التعاون الخليجي، كون القرية باتت قبلة سياحية ترفيهية تعبق في تراث الآباء والأجداد والتي تقع في السالمي (الكيلو 59).

في سياق آخر، ذكر الشلاحي استمرار مسابقات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي للموسم الخامس في القرية وسط أجواء من المنافسة والحضور اللافت من المشاركين والجمهور، حيث تتواصل مسابقة الأغنام عبر عدة فئات، على أن تليها مسابقات المهرجان الأخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.