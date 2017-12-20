مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم

قرر مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الصربي بوريس بونياك استبعاد ٥ لاعبين من قائمة المنتخب وهم: مصعب الكندري وغازي القهيدي وفهد مرزوق ويعقوب الطراروة وفيصل العنزي.

وبذلك يستقر في القائمة على 23 لاعبا سيمثلون الأزرق في خليجي ٢٣: خالد الرشيدي (السالمية) سليمان عبدالغفور وعلي مقصيد (العربي)، بدر المطوع، رضا هاني، احمد الظفيري، ضاري سعيد، خالد القحطاني، خالد محمد إبراهيم (القادسية)، مشاري العازمي (كاظمة) عبدالله البريكي، سامي الصانع، حسين حاكم، فهد حمود، حميد القلاف، فهد العنزي (الكويت)، فيصل عجب (التضامن)، فيصل زايد، محمد سعد، حمود ملفي (الجهراء)، والمحترفون: فهد الأنصاري (الاتحاد السعودي)، فهد الهاجري (الاتفاق السعودي) وسلطان العنزي (الوكرة القطري).

بونياك: راض عن الأداء

أبدى مدرب الأزرق الصربي بوريس بونياك رضاه عن مستوى اللاعبين الذين قدموه اليوم في المباراة الودية أمام المنتخب البحريني والتي انتهت بالتعادل السلبي، وتأتي ضمن الاستعدادات لبطولة خليجي 23.

وقال بونياك: «هناك أيضا حالة من الرضا على النتيجة التي تحققت».

وتابع: «ثمة أخطاء وقع فيها اللاعبون في الشوط الأول لأسباب أحبذ الاحتفاظ بها لنفسي، بينما بالشوط الثاني لعبنا جيدا واستحوذنا على الكرة لفترات أطول لذلك اعتمد المنتخب البحريني على الهجمات المرتدة».

وشدد بونياك على ان الأزرق لديه لاعبون جيدون ولكنهم ابتعدوا عن المشاركات الخارجية على مدار عامين بسبب الإيقاف وهو أمر ليس في مصلحتهم.

الأزرق تدرب

وكان منتخبنا قد وصل ظهر أمس قادما من البحرين وحرص الجهاز الفني على تقسيم التدريبات جزء شارك «أساسي» يتدرب في فندق الجميرا، وآخر يتدرب في ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك على أن تتواصل التدريبات اليوم على نفس الملعب لحين انطلاق البطولة.

عجب يشيد بحفاوة الاستقبال

وجه عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة - نائب رئيس اللجنة الفنية ومدير المنتخبات الوطنية أحمد عجب الشكر إلى مملكة البحرين على حفاوة الاستقبال للمنتخب الوطنية الأول الذي خاض مباراة ودية أول من أمس أمام البحرين (0-0)، استعدادا لبطولة خليجي 23 التي تستضيفها الكويت الجمعة المقبل.

كما قدم عجب شكرا خاصا لنائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة على تواجده الدائم مع وفد المنتخب الوطني وتلبية جميع متطلبات الوفد.

وقال: «ليس غريبا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من قبل الأشقاء البحرينيين، لذلك تشرفنا بأن تكون المباراة الأولى لمنتخبنا الوطني بعد رفع الإيقاف أمام المنتخب البحريني».

واختتم احمد عجب تصريحه، مشيرا إلى ان وفد المنتخب احتفل بالعيد الوطني لمملكة البحرين، كما احتفل بعودة الأزرق بشكل فعلي باللعب على المستوى الخارجي بعد رفع الإيقاف.