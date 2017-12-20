عبدالمحسن الأيوبي

كأس الخليج، بطولة عمرها 47 عاما، أنجبت خلال تلك المسيرة الطويلة عددا لا يستهان به من النجوم، وهدافين سطع نورهم في السماء وباتوا مضربا للأمثال.

عشق الشباك سمة لا يمتاز بها سوى نجوم قلائل ومنهم صاحب الرقم القياسي الذي لم يحطم منذ 4 قرون مضت، كيف يتم تحطيمه وهو من لقب بالمرعب والجوهرة وابن الكويت البار الذي شق طريقه نحو النجومية من خلال اولى مشاركاته في خليجي 2، تلك البطولة التي افتتح باكورة اهداف جاسم يعقوب عبر هزه شباك المنتخب السعودي، ليكمل طريقه نحو احراز ثنائية في مرمى الشقيق الاماراتي ويثبت للمدرب المجري بروشتش احقيته في خوض غمار الاستحقاقات الدولية ضمن التشكيلة الاساسية للأزرق.

وفي عام 1974، شكل الجوهرة عاملا رئيسيا في حصد لقب كأس الخليج الثالثة حين تمكن من تسجيل 6 اهداف ليتربع على قمة هدافي البطولة، ذلك الامر الذي وضع المنتخبات المشاركة في مأزق كبير حول كيفية الحد من خطورة المرعب، وقد استمرت المحاولات المرة تلو الاخرى من الجميع، الا ان منافسي الازرق بخليجي 4 عام 76 لم يفلحوا في كبح جماح جاسم يعقوب الذي تمكن من احراز 9 اهداف مقتنصا بذلك لقب هداف البطولة للمرة الثانية على التوالي ورافعا رصيده الى 18 هدفا طوال مسيرة مشاركاته في دورة الالعاب الخليجية.

ومن أسطورة الى نجم آخر خاض غمار منافسات كأس الخليج الخامسة ضمن صفوف المنتخب العراقي الذي حصل على لقب البطولة للمرة الاولى في تاريخه من خلال تسجيل مهاجمه وهداف خليجي 5 حسين سعيد لـ10 اهداف سكنت شباك منتخبات البحرين وقطر وعمان والامارات، ليغيب حسين من بعدها عن دورة الالعاب الخليجية السادسة بعد تسجيله 4 اهداف تلاها انسحاب المنتخب العراقي من البطولة، ليعاود المهاجم الشرس مشاركته عام 1984 مع اسود الرافدين عندما حطت رحالهم في العاصمة العمانية مسقط، ليشكل سعيد عاملا ايجابيا لزملائه بعد تحقيقه ثلاثية تاريخية في مرمى المنتخب السعودي، ليعلن من بعدها وداعا لا رجعة بعده ويكون ثاني افضل هداف لاغلى البطولات برصيد 17 هدفا.

وشهد خليجي 5 ميلاد نجم سعودي لقب بـ«بيليه» العرب ماجد عبدالله الذي استهل مشواره مع الأخضر بهز شباك شقيقه الاماراتي بهدف، تلاها هدف آخر في مرمى عمان ليفجر طاقاته من بعدها باحرازه 5 اهداف ضد العنابي القطري ويصبح بالتالي اللاعب الوحيد الذي يحقق 5 اهداف في مباراة واحدة على مستوى بطولة كأس الخليج، واستكمل جلاد الحراس مسيرته في خليجي 6 بتحقيقه هدفا في مرمى العنابي وثلاثية في شباك المنتخب البحريني، وفي البطولة التي تلتها، لم يستطع ماجد عبدالله احراز الكثير حيث كان نصيبه من خليجي 7 هدفا واحد احرزه في مواجهة منتخب بلاده مع الشقيق القطري، فيما تمكن السهم الملتهب من تحقيق 4 اهداف في دورة الخليج الثامنة وهدفان في خليجي 9، ليتقاسم المركز الثاني مع نظيره العراقي حسين سعيد برصيد 17 هدفا.

ويأتي رابعا النجم الكويتي فيصل الدخيل صاحب المشوار الحافل في بطولات الخليج بعدما ساهم في فوز الأزرق بأكثر من لقب فكانت البداية مع خليجي 4 عام 1976 والتي سجل بها 8 أهداف بثنائيات في قطر عمان والسعودية، ولكن البطولة التالية لم تعرف ذات النجاح للملك، ليتأجل التألق إلى بطولة عام 1986 والتي توج بها الأزرق عن جدارة حينما وقع ابن الدخيل على 5 أهداف، ويقاسمه نفس الانجاز مواطنه القناص وحديث الشارع الرياضي بحقبة التسعينات وأحد أبرز نجوم ذاك الجيل الملقب بالبرونزي، حيث سجل في بطولة الخليج الرابعة عشرة التي ظفر بها منتخب بلاده 9 أهداف ليسعد جاسم الهويدي جماهير الكويت باللقب الخليجي.