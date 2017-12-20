رشح العراق والسعودية والإمارات لنيل اللقب

عبدالعزيز جاسم

قال نجم الأزرق السابق نعيم سعد في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان الشعب «كله فرحان» بتنظيم بطولة خليجي ٢٣ وكذلك برفع الإيقاف الذي امتد لأكثر من عامين وها نحن نشاهد الأزرق يعود إلى الملاعب بفضل دعم صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه للشباب الرياضي وبعمل جماعي أزاح تلك الأزمة إلى غير رجعة إن شاء الله.

وتمنى نجم الجيل الذهبي أن تكون استضافة البطولة فاتحة خير للكرة الكويتية وان تكون بطولة محبة وخير وسلام للجميع وأن تظهر بالشكل المميز الذي تعودنا عليه رغم ضيق الوقت، مشيدا بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها جميع العاملين في البطولة.

وأثنى نعيم سعد على الدور الكبير الذي قامت به قطر من خلال مساندة الكويت في رفع الإيقاف وتنازلها عن استضافة البطولة والتي يجب أن نهنئ انفسنا بتنظيمها خلال تلك الفترة القصيرة.

وعن حظوظ الأزرق في نيل اللقب، قال: المنافسة صعبة لرغبة جميع المنتخبات في تحقيق اللقب لكنني متفائل بلاعبي الأزرق رغم ابتعادهم عن المشاركات الخارجية فترة طويلة وستكون مباراة الأزرق أمام السعودية في افتتاح البطولة مهمة من أجل مواصلة المشوار وتحقيق اللقب للمرة الـ ١١ في تاريخ البطولة.

وتوقع النجم الدولي السابق أن هناك ٣ منتخبات ستكون الأقرب لنيل اللقب وهي العراق والسعودية والإمارات لكنه يرشح العراق بصورة أكبر.