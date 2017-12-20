توفير ثلاثة مواقف محددة لانتظار مركبات الجمهور

الموقف الأول: الساحة الترابية المقابلة لمستشفى الفروانية على امتداد الدائري السادس

الموقف الثاني: الساحة الترابية مقابل كلية التربية الأساسية وامتداد شارع محمد بن القاسم المقابلة لمنطقة الرحاب

الموقف الثالث: الساحة الترابية المقابلة لمقهى الفروانية الشعبي

فتح البوابات للجماهير ابتداء من الساعة الواحدة ظهر الجمعة

البوابة (9) لجمهور الكويت للعائلات وبوابات (8، 7، 6) مخصصة للشباب

البوابة (10) للإعلاميين والمتطوعين والخدمات

البوابة (4) لجمهور فريق الضيف

البوابة (5) لذوي الاحتياجات الخاصة صرح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش، بأن المؤسسة الأمنية اتخذت جميع الاستعدادات والتدابير الأمنية في جميع قطاعات وأجهزة وزارة الداخلية وتم اكتمال الإجراءات الوقائية والاحترازية والمرورية اللازمة لإنجاح وتأمين بطولة كأس الخليج، برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وأضاف ان هناك توجيهات واضحة من الفريق م.الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي يتابع تنفيذها على أرض الواقع وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، من أجل اكتمال كل الاستعدادات الأمنية والمرورية والإمكانات الفنية والبشرية.

وأوضح ان رجال الأمن جاهزون في مختلف القطاعات للتعامل مع كل الأحداث والفعاليات من أجل الحفاظ على الأمن والنظام وتأمين الخدمات الأمنية وتسهيل الحركة المرورية وتقديم التسهيلات للزائرين.

وأبرز ان الأجهزة الأمنية لديها الخبرة الكافية والمقدرة العالية لأداء أي عمل يسند إليها، مبينا ان مثل هذه الأحداث الرياضية تحظى بحضور جماهيري كبير. وأشار إلى ان جميع القطاعات الأمنية الميدانية ذات العلاقة قد كرست كل إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث وهي على تواصل دائم مع اللجنة المنظمة لحفل الافتتاح بغية تفعيل الدور الأمني والمرورية على جميع المحاور الرئيسية وتوفير الكوادر البشرية والآليات لحفظ الأمن والنظام.

واوضح ان مهام الإدارة العامة للمرور تسيير الدوريات المرورية وتكثيفها في الطرق والتقاطعات الرئيسية والفرعية والتحكم في الإشارات الضوئية عن طريق غرفة التحكم المركزي، وأن الإدارة العامة لدوريات شرطة النجدة تقوم بتنفيذ الخطط التفصيلية الخاصة بالسيطرة الأمنية على مداخل ومخارج أماكن البطولة التي تقام فيها المباريات وتقديم العون والمساعدات الإنسانية للمواطنين والمقيمين.

وألمح العميد عادل الحشاش الى أن عملية التحكم والسيطرة الأمنية على استاد جابر الدولي وجميع البوابات تقع في نطاق اختصاص قطاع الأمن الخاص، مضيفا ان إدارة الإعلام الأمني تعمل على تنفيذ الخطة الإعلامية التوعوية اللازمة للجمهور بما يناسب الحالة الأمنية بمناسبة خليجي 23، وتقوم بالإعلان والتوجيه من خلال وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

إجراءات رادعة

وأكد ان أجهزة الأمن المعنية ستتخذ جميع الإجراءات الرادعة الفورية تجاه السلوكيات التي تنتج عنها ظواهر سلبية والاستهتار والرعونة على الطرقات. وأهاب العميد عادل الحشاش بالمواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والمرور واتباع الإرشادات والتوجيهات الصادرة منهم والتي تهدف الى الحفاظ على سلامة الجميع وتسهيل عملية الدخول والخروج من أجل قضاء أوقات ممتعة خلال البطولة.

وأضاف ان قطاع المرور وضع خطة مرورية لتسهيل حركة السير على جميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى موقع ستاد جابر الرياضي والحد من الازدحامات المرورية، كما أن قطاع الأمن العام وضع خطة محكمة لتأمين سلامة الرواد.

الانتشار الأمني

وشدد العميد الحشاش على ان قطاع العمليات ممثلا بالإدارة العامة المركزية للعمليات يحدد مدى الحاجة إلى الانتشار الأمني في مثل هذه المناسبات، مضيفا ان الجهات الأمنية المختصة تبذل كل ما في وسعها من أجل أن يخرج هذا الاحتفال في أروع صورة وبما يتوافق مع المكانة الحضارية والريادية للكويت إقليميا ودوليا.

وقال إن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تتواصل مع الجمهور لإيضاح الجوانب التوعوية المرورية والأمنية لهم حتى يوم انطلاق البطولة، وإن ذلك يتم عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وألمح إلى أن ذلك يأتي بتنسيق مستمر من الجهات المعنية والقطاعات التابعة لوزارة الداخلية في إطار الخطط الأمنية المواكبة لكافة الفعاليات والأحداث المهمة التي تشهدها البلاد، استنادا إلى المهام المنوطة بالمؤسسة الأمنية لتوفير التغطية الأمنية والتنظيم المروري في مثل هذه الأحداث.

دوريات مرورية

وذكر العميد الحشاش ان قطاع المرور أفرز دوريات مرورية لتنظيم عملية دخول الجمهور إلى ستاد جابر الرياضي وخروجه منه بعد الاحتفال، وأن البوابة رقم (9) مخصصة لدخول جمهور الكويت من العائلات، والبوابات (6، 7، 8) لدخول الشباب، وبوابة رقم (4) لجمهور فريق الضيف، وبوابة (5) لذوي الاحتياجات الخاصة، أما بوابة رقم (10) فللإعلاميين والمتطوعين والخدمات.

واختتم الحشاش، مؤكدا ان المؤسسة الأمنية ستظل كالعهد بها دائما في خدمة هذا الوطن، تؤدي المهام المنوطة بها بكل كفاءة وإخلاص.

الممنوعات

بطاريات شحن الهواتف - الآلات الحادة بأنواعها - الألعاب النارية بأنواعها - السيجارة الإلكترونية - الشعارات واللافتات السياسية - طائرات التصوير اللاسلكية - قلم الليزر بأنواعه - العصي الخاصة بالأعلام، تمنع جميعها ما عدا بايبات البلاستيك - جميع عبوات المياه والعصائر.

المسموحات

العبوات المنزوعة الغطاء مثلا أكواب الفلين، والآلات الموسيقية لروابط المشجعين المصرح لها.