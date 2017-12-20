أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن رعايتها لدورة «كأس الخليج العربي 23» التي ستنطلق الجمعة المقبل 22 ديسمبر 2017 بمباراة افتتاحية تجمع المنتخبين الشقيقين الكويتي والسعودي الساعة السادسة والنصف مساء على ستاد جابر الأحمد الدولي.

واستنفرت VIVA كل طاقاتها وجهودها لرعاية هذه الدورة الرياضية ومؤازرة الأزرق في هذا الاستحقاق الذي يترقبه الشعب الكويتي بأكمله.

وتأتي رعاية VIVA لـ«خليجي 23» استكمالا لرعايتها الدوري الكويتي والمنتخب الوطني لكرة القدم، إذ تسعى منذ انطلاقتها في سوق الاتصالات عام 2008 للاهتمام بالرياضة الكويتية والشباب ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الإجتماعية.

وكان الرئيس التنفذي لـVIVA م.سلمان البدران قد حضر استعدادات الأزرق في ملعب نادي اليرموك، وصرح بأن VIVA تحرص على أن تكون إلى جانب الأزرق في البطولة القادمة، متمنيا أن يحقق إنجازا رياضيا مشرفا يطوي صفحة المآسي التي عصفت بالرياضة الكويتية.

يذكر أن الشراكة الاستراتيجية لشركة الاتصالات الكويتية VIVA مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم تتضمن رعاية جميع المنتخبات الكويتية لكرة القدم لمدة خمس سنوات ورعاية الدوري الكويتي ابتداء من الموسم الرياضي 2013/2014 حتى انتهاء الموسم الرياضي 2017/2018.