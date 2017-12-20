القاهرة - سامي عبدالفتاح

أثلج قرار رئيس الفيفا جياني انفانتينو برفع الإيقاف عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، قلوب المصريين المحبين للكويت وأهلها، بعد انتهاء هذا الجمود الذي استمر اكثر من عامين.

وكان وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز في مقدمة المهنئين مع التهنئة باستضافة كاس الخليج النسخة 23، بعد اقل من شهر واحد من رفع الإيقاف.

وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» قال م.خالد عبدالعزيز، نهنئ الكويت، أميرها وشعبها وكل رياضييها بعودة الرياضة الكويتية الى التنافس بقوة من جديد، بداية من المنافسات الكروية، لأن الكرة الكويتية لها تاريخ ومكانة على كل المستويات، وبمشيئة الله سيأتي الفرج لباقي الأنشطة الرياضية الكويتية.

ويشارك هاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري بالتهنئة لأشقائه في الكويت، ويضيف: عودتنا الكويت ان تكون دائما حاضنة لأهم

الأحداث الكروية، ولدي كل الثقة في نجاح اللجنة المنظمة لخليجي 23 في استضافة هائلة لتعود بطولة كأس الخليج الى رونقها الذي تعودنا عليه، وستكون هذه البطولة بداية لإنجازات رياضية اخرى في كل الألعاب الاخرى.

ويتناول المعلم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بأول شريط الذكريات، حيث يمتلك منها الكثير منذ ان كان أحد نجومها في فترة السبعينيات لاعبا في نادي كاظمة، ويقول شحاتة: الكرة الكويتية رائدة في المنطقة الخليجية، والأزرق أول من فاز بكأس الخليج عام 70 في المنامة، ونجومها كانوا الأبرز والأشهر عربيا وخليجيا.