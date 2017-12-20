الرومي: الإنتاج المحلي وصل إلى1000 رأس هذا الموسم

توج الجواد «سفير النامي» لإبراهيم المطيري بكأس مركز الجواد العربي «بيت العرب»، لجياد مختلط للخيل العربية الأصيلة (نتاج محلي - دماء مصرية) في الشوط الرابع على مسافة 1600 متر (ميل) بزمن 2.9.2 دقيقة، ضمن منافسات الاجتماع السابع لسباقات السرعة في نادي الصيد والفروسية للموسم الحالي. وقام رئيس مجلس الأمناء في مركز الجواد العربي علاء الرومي بتسليم الكأس للمطيري.

وفاز الجواد «شلاع» للمريخي بكأس الشوط الخامس لجياد مختلط «كلاس 2» على مسافة 1400 متر (7 أثمان) المقدم من وزير الإعلام محمد الجبري بزمن 1.28.7 دقيقة، تلاه «محرز» للدعية، و«زبون الحرد» للملا، و«طراق» للنشاما.

وفي الشوط الثالث لجياد مختلط «كلاس 4» على مسافة 1200 متر (6 أثمان)، جاء في المركز الأول الجواد «براق الوسم» لأبوشيبة بزمن 1.18.4 دقيقة، فيما فاز الجواد «الشرق» للمريخي بالمركز الأول في الشوط الثاني لجياد مختلط «كلاس 4» على مسافة 1400 متر (7 أثمان) بزمن 1.29.1 دقيقة.

وفاز الجواد «غلا نوال» للدبوس بالمركز الأول في الشوط الأول على مسافة 2200 متر (فرة) لجياد «كلاس 3» بزمن 2.31.2 دقيقة.

من جهته، أشاد مدير عام السباق في النادي الشيخ عبدالله السلمان بجهود كل من وزير الإعلام محمد الجبري ومركز الجواد العربي «بيت العرب» ورعايتهما للسباق عبر الشوطين الرابع والخامس.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمناء في مركز الجواد العربي علاء حمد الرومي إن «بيت العرب»، التابع الى الديوان الأميري، لم يتوان في تقديم كل سبل الدعم للمربي الكويتي من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، موضحا أن الإنتاج المحلي وصل هذا الموسم الى ألف رأس.