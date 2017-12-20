يعقوب العوضي

فاز السالمية على العربي بنتيجة ٢٢-٢١ في المباراة التي جرت بينهما مساء امس الاول على صالة الشهيد فهد الاحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري دمج اليد، ورفع السالمية رصيده الى ٢٠ نقطة، بينما تجمد رصيد العربي عند ٧ نقاط، ادار المباراة الحكمان محمد الدويسان ومشاري الرميح.

وفي السياق ذاته، تقام اليوم مواجهتان اذ يلتقي الفحيحيل (٥ نقاط) مع الشباب (٦ نقاط)، بينما يتواجه خيطان (١٠ نقاط) مع الصليبخات (٩ نقاط).

ويمني اسماعيل عبد القدوس مدرب خيطان النفس بتحقيق فوز ينعش آمال فريق بالتأهل الى الدوري الممتاز رغم صعوبة المواجهة، كما يرى مدرب الصليبخات فيصل صيوان ان امكانية التأهل متاحة لفريقه ايضا ولتحقيق الطموح عليت الظفر بنقطتي المباراة.

السالمية والعربي برافو

وبالعودة على مجريات لقاء السالمية والعربي فقد كانت احد اقوى مباريات الفريقين في البطولة حتى الآن وبصعوبة تمكنت كتيبة المدرب خالد الملا من تحقيق الفوز بتألق لاعبيها مهدي القلاف، ناصر بوخضرا ومحمد البلوشي.

وفي المقابل تألق من العربي هجوما عبدالله مصطفى ومحمد جاسم وفي الدفاع سلمان الشمالي، الا ان الاخير يؤخذ عليه قلة التصويب رغم المساحات التي منحت له، كما كان نجم العربي بلا منازع مهدي عبد الحليم الذي تصدى لأكثر من خمس فرص محققة كاد ان يسجلها السماوي.