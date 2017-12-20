انطلقت الأسبوع الجاري فعاليات بطولة الجاليات في نسختها الثانية على ملاعب هيئة الرياضة بمشرف، تحت رعاية تامر بلبيسي رئيس مجلس إدارة قناة زنوبيا الفضائية.

وجاءت البطولة قوية كنسختها السابقة، حيث يشارك بها 20 فريقا من الشباب الكويتي والمصري والسوري والصومالي والإيراني والمغربي.

وحقق منتخب الجالية السورية لكرة القدم بقيادة الكابتن عامر جديد الفوز على فريق النسور بهدفين مقابل هدف في المباراة الثانية، بعد الفوز على فريق شباب الحارة بثلاثية في المباراة الأولى، ليتصدر منتخب الجالية الترتيب في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط.

في المقابل حقق فريق «أبو سعود» بقيادة حمود المطيري فوزين متتاليين، جاء الأول على فريق جامعة الكويت برباعية نظيفة، ثم الفوز على فريق «الفردان» بهدفين للا شيء، وأحرز أهداف فريقه محمد عبدالرحمن ومحمد منير ومحمود إبراهيم. ويتنافس فريقا جامعة الكويت بقيادة عبدالرحمن عابي والفردان بقيادة الحارس المخضرم عبدالوهاب الفردان، والأهلي، على اللحاق بفريق أبو سعود للتأهل.

من جهة أخرى، تصدر فريقا «المرحوم عيسى القناعي» بقيادة المخضرم صلاح القناعي، و«الأصدقاء» بقيادة أحمد الشافعي مجموعتيهما، بعد تحقيقهما فوزين متتاليين.

وتقدم المدير الفني لمنتخب الجالية بالشكر لأعضاء اللجنة المنظمة الكابتن عبدالسلام جديد والكابتن احمد الدمياطي والكابتن سامر سمير أبو بكر على مجهوده الكبير لإنجاح البطولة.