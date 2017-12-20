الحبسي يغيب عن البطولة لحاجة الهلال لخدماته

أحمد السلامي

وصل إلى البلاد رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم إلى البلاد سالم الوهيبي بمعية وفد منتخب بلاده للمشاركة في منافسات بطولة خليجي 23 وكان في استقباله رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف والوفد المرافق له.

وضم وفد المنتخب العماني كلا من احمد الروحي وفهمي دوربين وعبدالله بن نوح وسعيد الرزيقي وباسل الرواحي وعلي النحار وسليمان البريكي ومحسن الخالدي وفائز الرشيدي وياسين الشيادي ومحمود المشيفري ومحمد المسلمي وعلي البوسعيدي وحارب السعدي وخالد الهاجري وعبدالعزيز المقبالي وسعود الفارسي وسامي الحسني، إضافة إلى جميل اليحمدي وعلي الجابري ومحمد الرواحي وسعيد المخيني ونادر بشير واحمد المحيري ورائد إبراهيم.

فيما غاب عن الوفد حارس المرمى المحترف في صفوف فريق الهلال السعودي علي الحبسي عن المشاركة نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته.

واضطر الوفد العماني إلى إلغاء التدريب الأول الذي كان من المفترض له أن يقام على ستاد نادي الشباب وذلك نظرا لتأخر الوقت وحاجة الفريق إلى الراحة لالتقاط أنفاسه، حيث ارتأى الجهاز الفني أن يتم تأجيله إلى صباح اليوم ليتمكن اللاعبون من المشاركة بصورة طبيعية دون أن يعانوا من الإرهاق أو الضغط.