الشمري استقبل الوفد العراقي

مبارك الخالدي

قال رئيس الوفد العراقي نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي علي عبدالجبار ان لبطولة كأس الخليج أهمية خاصة لدى شعوب الخليج.

واشار الى أن اهمية الدورة تكمن في تقوية أواصر العلاقات الاخوية بين دول وشعوب الخليج.

جاءت تصريحات المسؤول العراقي ظهر امس بعيد وصول بعثة الوفد العراقي حيث كان في الاستقبال عضو مجلس الادارة باتحاد الكرة خالد الشمرى ومن العلاقات العامة حمزة الشطي.

واضاف عبدالجبار ان للكويت مكانة خاصة في قلوب العراقيين.

وتابع: شعرنا بسعادة كبيرة لرفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، ولاشك ان وجود منتخب الكويت في الدورة يمنحها طابعا آخر كون الأزرق بطلا تاريخيا للبطولة.

وأكد ان للبطولة مكانة خاصة في قلوب الخليجيين. وقال: «خليجي٢٣»، وغيرها من النسخ هي مونديال مصغر بالنسبة لعشاق الكرة في الخليج، لذلك فالاهتمام بالدورة غير عادي من مسؤولين وجماهير، لافتا الى ثقة الوفد العراقي بقدرة الشباب الكويتي على إنجاح البطولة.