استكمال قائمة قطر بضم 3 لاعبين جدد الدوحة ـ فريد عبدالباقي

تتوجه بعثة المنتخب القطري الأول لكرة القدم يوم غد (الخميس) إلى الكويت.

ويخوض منتخب قطر مرانه الأخير صباح الغد بالدوحة، ويعلن بعدها المدرب الاسباني فيليكس سانشيز عن القائمة النهائية للعنابي قبل المغادرة إلى الكويت.

وتضم قائمة المنتخب القطري حاليا 20 لاعبا وهم: سعد الدوسري وحسن الهيدوس وبدرو ميجل كوريا ومصعب خضر وسالم الهاجري (السد) والمعز علي وبسام الراوي وكريم بوضياف وإسماعيل محمد (الدحيل) ومحمد مونتاري (الأهلي) وحمد العبيدي وعبدالكريم سالم العلي (السيلية) وأحمد فتحي (العربي) والمهدي علي وعثمان اليهري (الغرافة) وعاصم مادبو وأكرم حسن عفيف وعبدالكريم حسن (أوبن البلجيكي) وأحمد ياسر محمدي (كولتورال الإسباني) وأحمد معين (ديبورتيفا ليونيسا الاسباني).

ومن المنتظر أن يستكمل الجهاز الفني قائمة الفريق بضم ثلاثة لاعبين جدد من بينهم حارسا مرمى بجانب سعد الدوسري.

وكان العنابي الأول خسر مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب ليشتنشتاين (1-2) والتي جرت بالدوحة.

فرصة اكتساب الخبرات

ويأمل الإسباني فيليكس سانشيز الاستفادة من «خليجي 23» لاكساب لاعبي المنتخب فرصة الاحتكاك مع مدارس مختلفة لاسيما أن أغلب عناصر «العنابي» هو القوام الأساسي لمنتخب الأولمبي والذي يستعد للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 سنة والتي ستقام بالصين خلال الفترة من 9 وحتى 27 يناير المقبل.

«وديات» الأولمبي

ويلعب المنتخب الأولمبي مباراته الودية أمام منتخب اليونان اليوم، على أن يلاقي منتخب العراق يوم 26 الجاري، ويختتم ودياته بالدوحة امام المنتخب الفلسطيني قبل المغادرة إلى الصين بنهاية العام الحالي، ليقيم معسكرا تدريبيا هناك خلال الفترة من 1 إلى 6 يناير المقبل.

وأوقعت قرعة البطولة العنابي الأولمبي في المجموعة الأولى بجانب المنتخبات الصين وأوزبكستان وسلطنة عمان، وسوف يدشن مشاركته أمام أوزبكستان يوم 9 يناير المقبل، ومباراته الثانية أمام عمان يوم 12، وسينهي مشواره بالدور الأول بمواجهة الصين صاحب الأرض يوم 15.