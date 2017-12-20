أعلن المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب عن القائمة النهائية الأخيرة المكونة من 23 لاعبا لتمثيل المنتخب البحريني خلال منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 23» المقررة في الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر حتى 5 يناير المقبل.

وتلعب البحرين في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات العراق واليمن وقطر، وسيلتقي المنتخب العراقي في اللقاء الافتتاحي للمجموعة يوم السبت على ستاد نادي الكويت في كيفان، وستكون مواجهته الثانية أمام اليمن قبل أن يختتم الدور التمهيدي أمام قطر.

وكان المنتخب البحريني خاض تجربته الودية الوحيدة أمام «الأزرق» على ستاد البحرين الوطني بالرفاع وانتهت بالتعادل السلبي.

وستغادر بعثة المنتخب البحريني اليوم إلى الكويت.

واللاعبون الـ23 هم: سيد شبر علوي وأشرف وحيد وعبدالكريم فردان لحراسة المرمى، وللدفاع وليد الحيام وعبدالله هزاع وسيد مهدي باقر وأحمد بوغمار وسيد رضا عيسى ومحمد عادل وأحمد عبدالله، وللوسط جمال راشد وسيد ضياء سعيد وعلي حرم ومحمد سهوان وعبدالله عبدو وعلي حبيب وعلي مدن وإبراهيم حبيب وكميل الأسود وعبد الوهاب علي، وللهجوم سامي الحسيني ومهدي عبدالجبار وعبدالله يوسف.