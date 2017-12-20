يعقوب العوضي

وصل وفد المنتخب السعودي الى البلاد تمهيدا للمشاركة في «خليجي 23»، اذ يفتتح الأشقاء السعوديون البطولة بمواجهة «ديربي» تجمعهم مع «الأزرق» على ستاد جابر الدولي يوم الجمعة.

وأكد رئيس الوفد السعودي نواف التمياط انه سعيد برفع الإيقاف عن الكرة الكويتية لتعود من جديد للمشاركات الدولية المختلفة لاسيما بطولة الخليج والتي تعتبر احدى البطولات المحببة للمنتخب الكويتي والقريبة لكل دول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع: نتطلع لافتتاح البطولة خاصة ان مباريات المنتخبين الكويتي والسعودي تحمل نكهة وطابعا خاصا يختلف عن بقية المباريات.

واضاف: استعد المنتخب السعودي بالصورة المناسبة للبطولة ونطمح لتحقيق اللقب والمنافسة عليه.

وقال: لدينا 6 لاعبين من المنتخب الأول، كما ان البقية من خيرة اللاعبين السعوديين ونحن هنا للمنافسة على اللقب ورغم ان البطولة صعبة تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة وجميع المنتخبات المشاركة لها نفس الحظوظ فلا ضعيف في بطولة الخليج.