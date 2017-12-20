يحيى حميدان

حطت طائرة المنتخب الإماراتي على أرض البلاد مساء امس وذلك قبل أيام من انطلاق كأس الخليج المقرر لها أن تقام ابتداء من يوم الجمعة المقبل وحتى 5 يناير.

واستقبل نائب رئيس اتحاد الكرة الشيخ مشعل الفواز وعضو الاتحاد د.حامد الشيباني الوفد في قاعة التشريفات.

وترأس الوفد نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة عبدالله الجنيبي وبرفقته كامل أعضاء الأجهزة الفنية والادارية والطبية و23 لاعبا.

وقال الجنيبي ان الفترة كانت قصيرة بين اقامة البطولة والإعلان عن موعدها بصفة رسمية، وبالرغم من ذلك فإن جميع المنتخبات لبت الدعوة للحضور الى الكويت والمشاركة في كأس الخليج.

وأضاف: «بالرغم من قصر الفترة الا أننا حاولنا قدر الإمكان تجهيز المنتخب الإماراتي وتوفير اللاعبين الذين يحتاجهم المدرب».

وأشار الى ان مباريات بطولة الخليج أشبه بـ «لقاءات الديربي» نظرا لقوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة.

وتمنى الجنيبي التوفيق للجميع وبشكل أخص للجنة المنظمة للبطولة كي تخرج بأفضل صورة.