يعقوب العوضي

قام مجلس ادارة نادي القرين باتخاذ قرار شطب لاعب فريق كرة اليد الأول محمد البلوشي في اجتماعه مساء اول من امس بعد دراسة تقرير الجهاز الاداري على خلفية تهجم اللاعب على حكم مباراة القرين مع كاظمة احمد المطوع والتي اقيمت بينهما ضمن فعاليات دوري دمج اليد في الاسبوع العاشر.

وتلقى القرين كتاب عقوبة الايقاف لأربع مباريات مع غرامة مالية من اتحاد اللعبة في يوم المباراة نفسه.

في هذا الاطار، اكد امين سر نادي القرين عبدالكريم الشحومي ان النادي يرفض اي تصرف خارج عن اطار الروح الرياضية وان النادي لم ولن يتهاون في اتخاذ العقوبات على اي شخص يتعدى القوانين.

وطالب الشحومي ان يتم توقيع عقوبة على حكم المباراة احمد المطوع بسبب تهجمه على البلوشي، مؤكدا ان الخروج عن الروح الرياضية لا يليق بأي حكم، واشار الى ان اللاعبين ينظرون للحكام بصورة القدوة التي يحتذى بها.

واضاف: لم ننتظر عقوبة الاتحاد والتي جاءتنا بعد المباراة مباشرة وبسرعة غير معتادة من لجنة المسابقات ولكن ننتظر ان يتم تطبيق اللوائح والنظم والقوانين على الجميع فلا احد فوق مسطرة القانون.