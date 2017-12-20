مبارك الخالدي

استأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته مساء اول من امس على ستاد ثامر بنادي السالمية بعد انتهاء فترة الراحة الممنوحة من قبل الجهازين الفني والاداري الى اللاعبين.

وانطلقت تدريبات «الاخضر» مجددا بقيادة المدرب محمد ابراهيم ومساعديه، حيث شهدت الحصة التدريبية دخول كل لاعبي الفريق، فيما عدا المصري شوقي سعيد الذي لا يزال يخضع لبرنامج تأهيلي خاص بسبب اصابته سابقا.

ويركز الجهاز الفني على الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للفريق خلال فترة التوقف للنشاط المحلي بسبب احتضان البلاد لبطولة «خليجي 23».

ومن المقرر ان يلتقي العربي غدا الخميس مع السالمية في مباراة ودية هي الثانية للأخضر بعد فوزه على اليرموك 3-2 قبل 5 ايام، ويطمح المدرب ابراهيم من خلال المباريات الودية الى منح لاعبي الاخضر الشباب الفرصة للمشاركة واثبات الوجود تمهيدا لتصعيد عدد منهم الى الفريق الاول في المرحلة المقبلة.