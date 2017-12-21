مبارك الخالدي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي في الرابعة من مساء اليوم فريق السالمية في مباراة ودية وذلك على ستاد ثامر.

والمباراة هي الثانية للفريقين ضمن تحضيرات الأخضر والسماوي لخوض الاستحقاقات المقبلة.

وكان الفريقان قد حققا الفوز في تجربتهما الودية الأولى على اليرموك، اذ فاز العربي 3-2، بينما تجاوزه السالمية بنتيجة 3-1.

ويسعى كل من المدربين محمد إبراهيم وعبدالعزيز حمادة الى الحفاظ على لياقة المباريات للاعبين ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب لاختبار قدراتهم في مثل هذه المباريات.

واعتبر المدرب ابراهيم المباراة مهمة خلال فترة التوقف الحالية بسبب انطلاق خليجي 23، لافتا الى أن الابتعاد عن المباريات يؤثر بالسلب على اللاعبين فنيا وبدنيا، متمنيا ان تحقق المباريات الودية أهدافها.

من جانبه، ذكر المدرب حمادة ان اللقاء الودي مع العربي يعني الكثير للجهاز الفني للسماوي. وقال عبر الموقع الرسمي للنادي ان المباريات الودية فرصة لاكتشاف قدرات اللاعبين الشباب وهم المستقبل الحقيقي للفريق، معربا عن سعادته بعودة اللاعب عبدالرحمن الرياحي الى التدريبات بعد انقطاع موسم كامل، مشيرا إلى أن اللاعب من الركائز الأساسية للفريق.

الكويت ضيفا على الجهراء

وعلى ستاد مبارك العيار يستضيف الجهراء فريق الكويت، والمباراة هي الأولى للفريقين خلال فترة التوقف.

ومن المقرر أن يلتقي الأبيض مع كاظمة مساء الاحد المقبل في ملعب لم يحدد بعد نظرا لانشغال بقية الملاعب في برامج تدريبات منتخبات الخليج المشاركة في «خليجي 23».