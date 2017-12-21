يعقوب العوضي

فاز القادسية على الكويت بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة نادي الكويت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، ورفع القادسية رصيده الى الى٦ نقاط، بينما أصبح رصيد الكويت ٥ نقاط.

وفي السياق ذاته فاز كاظمة على العربي بنتيجة ٣-١، ورفع كاظمة رصيده إلى ٦ نقاط، بينما أصبح رصيد العربي ٣ نقاط.

وشهد اللقاء عودة مساعد المجمد نجم كاظمة بعد غياب طويل.

وأخيرا، فاز اليرموك على التضامن بثلاثة أشواط دون رد، ورفع رصيده إلى ٤ نقاط، فيما تجمد رصيد التضامن عند ٣ نقاط.