يعقوب العوضي

فاز الجهراء على اليرموك بنتيجة ٣٢-٢١ في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الشــهيد في الدعية، ضمن منافسات الجــولة العــاشرة من دوري دمج اليد، ورفع الجهراء رصيــده إلى ٦ نقاط، بينما بقـــي اليرمــوك على رصـــيده السابق نقطــــتين، وفي لقـــاء ســبقه تغــلب الساحل على التضامن بنتيجة ٣٢-٢٤، ورفع رصيده الى ٣ نقـــاط، فــيما يبــقى الخاسر دون رصيد.

وكان الكويت قد حسم مواجهته مع النصر بنتيجة ٣٧ -٢٣، ورفع رصيده إلى ١٨ نقطة، بينما يبقى رصيد النصر عند ٣ نقاط.

من جهته، قام محمد البلوشي لاعب اليرموك والقرين سابقا بتقديم اعتذاره عما صدر منه ضد الحكم أحمد المطوع في مباراة فريقه السابق القرين مع كاظمة في اليوم الأول من الجولة العاشرة من دوري الدمج.

وقال البلوشي: «أكن كل الاحترام والتقدير لجميع الحكام، لا سيما أحمد المطوع والذي أعتبره بمنزلة الأخ الكبير.

وأضاف: تحدث الأخطاء في مختلف الأماكن وحتى في اروقة البيت الواحد وما حدث بيني وبين المطوع حادثة لن تتكرر».