قالت عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الصيد والفروسية الفارسة المميزة آلاء سالم السلطان إن نادي الصيد والفروسية يولي الفرسان والفارسات الصغار اهتماما كبيرا من أجل تعليمهم فنون هذه الرياضة المميزة، الأمر الذي يخلق ثقافة لدى الفارس المبتدئ ليس الهدف فقط هو عبور الحاجر إلى حاجز آخر، وانما تعليم الفارس كيفية ركوب الخيل والقفز في خط مستقيم، وقام النادي بتخصيص شوط للفئة العمرية تحت 14 سنة، وتحت 18 سنة في بطولة كأس الأمير في الموسم الماضي، والتي تم تنظيمها بعد غياب طويل.

وتنطلق في الساعة 8:30 صباح الغد البطولة المحلية الرابعة للقفز على الحواجز، والتي ينظمها نادي الصيد والفروسية بمشاركة واسعة من الفرسان والفارسات.

وتعتبر هذه البطولة التاسعة محليا، والتي ينظمها نادي الصيد والفروسية، ومركز الكويت للفروسية، ونادي الكويت للفروسية ومركز المسيلة للفروسية.

وقبل انطلاق المنافسات، قالت الفارسة آلاء السلطان إن «هذه البطولة تعتبر رابع المسابقات التي ينظمها النادي، بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات، وتبلغ قيمة جوائزها 1260 دينارا».

وأضافت أن البطولة تشهد 5 أشواط، وقد خصص الشوط الأول للمبتدئين على ارتفاع 60 سم، وستبدأ منافسات هذا الشوط في الساعة 8:30 صباحا، على أن تستكمل منافسات البطولة بإقامة الشوط الثاني على ارتفاع 100 سم في الساعة 2:00 ظهرا، ثم 3 أشواط على ارتفاعات 110 سم، و120 سم، 130 سم.

وأشارت إلى أن التحكيم في فئة 60 سم لا يقتصر فقط على القفز بل يعتمد أيضا على أسس الفروسية، من أجل تعليم الفرسان الصغار على فنون القفز الصحيح.

وأوضحت أن نضار المصطفى تتولى رئاسة لجنة التحكيم في البطولة، والتي تضم كلا من ندى العوضي، وابتسام العاروري، ومهند البحر، ويتولى كريستيان جوهانسون مهمة تصميم المسلك، ويساعده الفارس المتألق عبدالرحمن الفزيع، وأسندت مهمة حكم الساحة الى سامي البرك، وستكون شهد عوض في ميدان الإحماء.